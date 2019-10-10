В Одессе трамвай столкнулся с иномаркой и сошел с рельсов

В результате столкновения обошлось без пострадавших

/ Фото: Facebook

В Одессе произошло ДТПтрамвай столкнулся с иномаркой и сошел с рельсов. Инцидент произошел в Малиновском районе города утром 10 октября на конечной остановке маршрута №10, на улице Ицхака Рабинка, когда трамвай пошел на разворотное кольцо.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу общественному транспорту, и в результате произошло столкновение, сообщает "Думская".

При столкновении иномарка получила значительные механические повреждения, а вагон сошел с рельсов. К счастью, обошлось без пострадавших.

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На место происшествия выехал специализированный автокран, чтобы вернуть трамвай на рельсы. Из-за аварии временно было приостановлено функционирование маршрута – единственного, соединяющего центр города и значительную часть жилмассива "Черемушки".

Стоит напомнить, что накануне в Запорожье произошло столкновение маршрутки и грузовика. В результате происшествия погибла женщина и еще восемь человек получили ранения, в том числе двое детей.

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Кроме того, мы писали о подробностях смертельного ДТП на трассе Херсон – Николаев, в котором погибли двое руководителей полиции Николаевской области. Автомобиль Toyota Camry ехал со стороны Херсона и, не доезжая около шести километров до села Величково, лоб в лоб столкнулся с внедорожником Lexus.

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