В Одессе трамвай столкнулся с иномаркой и сошел с рельсов

В Одессе произошло ДТПтрамвай столкнулся с иномаркой и сошел с рельсов. Инцидент произошел в Малиновском районе города утром 10 октября на конечной остановке маршрута №10, на улице Ицхака Рабинка, когда трамвай пошел на разворотное кольцо.
По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen не уступил дорогу общественному транспорту, и в результате произошло столкновение, сообщает "Думская".
При столкновении иномарка получила значительные механические повреждения, а вагон сошел с рельсов. К счастью, обошлось без пострадавших.
На место происшествия выехал специализированный автокран, чтобы вернуть трамвай на рельсы. Из-за аварии временно было приостановлено функционирование маршрута – единственного, соединяющего центр города и значительную часть жилмассива "Черемушки".
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