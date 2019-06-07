В Одессе тюремщик перерезал горло сожительнице – СМИ
В преступлении подозревается подполковник внутренней службы
В Одессе задержан подозреваемый в убийстве женщины. Преступление произошло вчера в одной из квартир дом на улице Ицхака Рабина. Здесь было найдено тело 50-летней женщины с перерезанным горлом.
Как сообщает "Думская," полицию вызвал квартирант – его же обоснованно подозревают в содеянном.
По информации источников издания в полиции, подозреваемый — сотрудник одесского пенитенциарного управления, подполковник внутренней службы Юрий Т.
"Когда приехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции заметили царапины на лице заявителя. По словам подполковника, он проснулся в квартире погибшей и обнаружил ее уже мертвой с перерезанным горлом. Он признался, что не помнит ничего происходившего накануне, при этом у офицера были явные признаки алкогольного опьянения", — рассказал источник.
По факту случившегося начато уголовное производство.
Как сообщалось, в Одессе произошел бунт в Южной исправительной колонии номер 51. После этого было принято решение о расформировании колонии.
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