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В Одессе тюремщик перерезал горло сожительнице – СМИ

7 июня, 10:35

В преступлении подозревается подполковник внутренней службы

Фото: Думская
Фото: Думская.

В Одессе задержан подозреваемый в убийстве женщины. Преступление произошло вчера в одной из квартир дом на улице Ицхака Рабина. Здесь было найдено тело 50-летней женщины с перерезанным горлом.

Как сообщает "Думская," полицию вызвал квартирант – его же обоснованно подозревают в содеянном.

По информации источников издания в полиции, подозреваемый — сотрудник одесского пенитенциарного управления, подполковник внутренней службы Юрий Т.

Подозреваемый в убийстве. Фото: Думская
Подозреваемый в убийстве. Фото: Думская

"Когда приехала следственно-оперативная группа, сотрудники полиции заметили царапины на лице заявителя. По словам подполковника, он проснулся в квартире погибшей и обнаружил ее уже мертвой с перерезанным горлом. Он признался, что не помнит ничего происходившего накануне, при этом у офицера были явные признаки алкогольного опьянения", — рассказал источник.

Удостоверение задержанного. Фото: Думская
Удостоверение задержанного. Фото: Думская

По факту случившегося начато уголовное производство. 

Как сообщалось, в Одессе произошел бунт в Южной исправительной колонии номер 51. После этого было принято решение о расформировании колонии.


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Тег Одесса, убийство, тюремщик, сожительница

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