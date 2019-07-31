В Одессе умер боец Нацгвардии, стрелявший в себя в здании суда

Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову во время дежурства в Киевском райсуде Одессы, в ночь на 31 июля умер в городской клинической больнице №10.
Об этом сообщили в пресс-центре Южного оперативно-территориального объединения НГУ.
"Затраты на транспортировку тела на малую родину и захоронение берет на себя Национальная гвардия Украины", — говорится в сообщении Нацгвардии.
Напомним, инцидент произошел утром 29 июля - в здании суда был обнаружен военнослужащий Национальной гвардии с огнестрельным ранением головы.
20-летнего солдата, призванного из Тернопольской области в мае этого года доставили в 10-ю больницу Одессы, где ему провели операцию.
Между тем, в пресс-службе Нацгвардии не опровергли, но и не подтвердили сведения о предсмертной записке, якобы найденной у военного.
В НГУ также сообщили, что старшие по званию отзываются о потерпевшем позитивно – в боевой и специальной подготовке гвардеец показывал хорошие и отличные результаты, нареканий по службе не было.
Другие нацгвардейцы утверждали, что только слышали звук выстрела, но в этот момент военнослужащий, по их словам, был один.
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