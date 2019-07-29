В Одесском суде нацгвардеец получил огнестрельное ранение

Боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение на территории Киевского районного суда Одессы. Инцидент произошел сегодня утром, 29 июля.
"Получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий, он госпитализирован", – сообщил правоохранитель.
В пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины рассказали, что во время службы в Киевском райсуде личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел.
"Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия вызвана СОГ (следственно-оперативная группа. – Ред.) и скорая помощь", – сообщили в пресс-службе.
В полиции сообщили, что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.
В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование.
Напомним, ранее в Житомирской полицейские выясняют обстоятельства ранения из пневматического оружия 10-летней девочки.
Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил велосипедиста на светофоре возле пешеходного перехода на улице Автозаводской.
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