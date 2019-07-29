Мужчину нашли в одном из помещений с огнестрельным ранением в голову

/ Фото: Pixabay

В Одесском суде нацгвардеец получил огнестрельное ранение https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 2019-07-29T16:02:00+03:00 Одесса Мужчину нашли в одном из помещений с огнестрельным ранением в голову

Боец Национальной гвардии получил тяжелое огнестрельное ранение на территории Киевского районного суда Одессы. Инцидент произошел сегодня утром, 29 июля.

"Получил тяжелое огнестрельное ранение военнослужащий, он госпитализирован", – сообщил правоохранитель.

В пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины рассказали, что во время службы в Киевском райсуде личный состав, который находился в караульном помещении, услышал выстрел.

"Как позже оказалось, в одном из помещений был найден солдат с огнестрельным ранением в голову. На место происшествия вызвана СОГ (следственно-оперативная группа. – Ред.) и скорая помощь", – сообщили в пресс-службе.

В полиции сообщили, что солдат ранил сам себя. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с оружием.

В Южном территориальном управлении по данному факту начато служебное расследование.

Напомним, ранее в Житомирской полицейские выясняют обстоятельства ранения из пневматического оружия 10-летней девочки.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который из пистолета ранил велосипедиста на светофоре возле пешеходного перехода на улице Автозаводской.

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