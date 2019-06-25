В Одессе вор пробрался в квартиру и жестоко избил хозяина

Одесситы застигли воришку в своем жилье

Фото: Pixabay

В Приморском районе Одессы квартирный вор ночью проник в квартиру, случайно разбудил ее владельцев и жестоко избил хозяина металлическим прутом. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, грабитель сумел попасть в жилье, отжав окно.

Шум вторжения незваного гостя разбудил хозяйку квартиры: женщина вышла в коридор и увидела незнакомца, а тот, угрожая ножом, потребовал у нее ценности и деньги.

В этот момент и хозяин квартиры, который пришел на помощь своей жене, но грабитель жестоко избил 50-летнего мужчину металлическим прутом, после этого он обыскал жилье и, не найдя никаких ценностей, сбежал.

Жена пострадавшего вызвала на место происшествия медиков и полицию. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, а полицейские вскоре задержали подозреваемого – им оказался 36-летний житель Одессы.

Задержанного поместили в следственный изолятор и сообщили о подозрении по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла попытка ограбления банковского отделения – трое неизвестных взорвали банкомат, расположенный по улице Кубанской Украины.

Также киевские патрульные задержали мужчину, который подозревается в похищении из магазина 29 шоколадок.

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