В Одессе вынесли приговор автору сепаратистской агитации в сети

В Одессе 27-летнего мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы за преступления против основ национальной безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Как выяснилось в ходе следствия, в октябре 2016 года, находясь на временно оккупированной территории Крыма, осужденный записал видеообращение и выложил его в Интернет.

В записи мужчина призывал к отделению от Украины некоторых регионов и созданию на их территории "республики Новороссия".

Напомним, ранее в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

Также мы писали о том, как СБУ разоблачила пророссийских пропагандистов, которые действовали в интересах России и распространяли в интернете политические фейковые сообщения с призывами к массовым беспорядкам.

А в городе Смела Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией уличили местную жительницу в распространении сепаратистских материалов.