В Одессе копы остановили "флешмоб" по обмену российских водителей на пленных моряков

В Одессе полиция прекратила "флешмоб" нескольких общественных организаций, которые останавливали российские грузовики, предлагая обменять их на пленных украинских моряков.

"Флешмоб предполагает абсолютно добровольную остановку грузовиков, добровольную сдачу номеров активистам и продолжительный отдых. Аж пока не решится вопрос с нашими пленными моряками", – заявила в соцсети одна из организаций.

Позже в полицию обратился один из водителей, задержанных для "обмена" и заявил об утере номерного знака, а уже на следующий день активисты вернули шоферам отобранные номера.

"Это незаконно, соответственно, никто не имеет права задерживать (транспортные средства. — Авт.). Подобные конфликты пресекались, поэтому все автомобили поехали дальше. Ситуация под контролем", – сообщила в беседе с "Сегодня" пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко.

Ранее сообщалось, что после нападения России на украинские корабли в Азовском море по Украине прокатилась волна акций возле российских дипломатических учреждений. В Киеве люди принесли к посольству бумажные кораблики и шины. А в Харькове активисты забросали файерами территорию консульства.

Больше о развитии событий после нападения россиян в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника событий онлайн".