В Одессе задержали банду наркодилеров

Преступники занимались сбытом метадона на территории Одессы, Киева и Кривого Рога.

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одессе задержали банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0d9/0da/5c80d90daa69c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0d9/0da/5c80d90daa69c.jpeg 2019-03-07T10:43:00+02:00 Одесса Преступники занимались сбытом метадона на территории Одессы, Киева и Кривого Рога.

В Одессе правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, которые занимались сбытом метадона. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, в состав банды входили четыре человека. Преступники разработали схему распространения наркотиков путем закладок и последние два года сбывали метадон на территории Одессы, Киева и Кривого Рога.











По данным правоохранителей, каждый из участников банды выполнял свою роль. Одни занимались разложением закладок, другие – общались с покупателями и после получения денег сообщали им о местонахождении наркотиков. Координировала все действия 36-летняя жительница Кривого Рога. В среднем за сутки группа "зарабатывала" от 40 до 50 тысяч гривен.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

На данный момент участников банды задержали, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет за решеткой с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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