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В Одессе задержали кибер-мошенников: заработали почти два миллиона гривен

Сегодня, 17:55

Парни предлагали через сеть приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику для дома

/ Фото: Нацполиция

В Одессе задержали интерент-мошенников. Трое жителей города в возрасте 25-26 лет предлагали через Интернет приобрести у них мототранспорт и дорогостоящую технику по заниженным ценам. Получив деньги от клиента, они исчезали. Чтобы подтвердить свою надежность перед  клиентами, они искусственно повышали свои рейтинги в сети и писали фейковые отзывы по надежности продавца. Об этом сообщают в полиции.

Кроме того, они предлагали клиенту подписать договор купли-продажи техники, который присылали по электронной почте. Все это вводило в заблуждение пользователей интернет-магазинов,  и клиенты отдавали 100% предоплату за товар. Получив деньги, злоумышленники меняли номера телефонов и другие средства их идентификации. По предварительным оценкам,  им удалось заработать 1,5-2 миллиона гривен за достаточно короткий период времени. Во время обысков у мошенников обнаружили компьютерную технику, большое количество телефонов и сим-карт мобильных операторов.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Всем трем сообщникам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 260 тыс. гривен.

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Ранее мы писали, что киберполиция закрыла несколько пиратских онлайн-кинотеатров. Среди них: kinot.me, krutor.org, kinogo-onlaine.net, rumedia.ws, gogafilm.me, kinogo-onlaine.net. По оценкам ведомства, они причинили правообладателям ущерб на 10 млн грн. 

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Также сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон, который поможет в борьбе с пиратством.

Ранее мошенники вымогали у киевлянки 1000 долларов за интимные фотографии и видео с ее компьютера. Файлы угрожали опубликовать, если девушка не заплатит. Оказалось, что это не единичный случай.

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техника Одесса мошенники киберполиция

Источник: Сегодня

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