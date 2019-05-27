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В Одессе задержан "минер", угрожавший взрывом из туалета

27 мая, 13:29

Теперь ему придется посидеть в другом месте

Задержанный "минер" одесской лечебницы
Задержанный "минер" одесской лечебницы.

В Одессе полиция задержала 32-летнего жителя города, который, закрывшись в уборной одного из центров первичной медико-санитарной помощи, угрожал подорвать медучреждение.

Как сообщает сайт Нацполиции в Одесской области, учитывая потенциальную опасность, медицинский персонал был вынужден прервать работу и покинуть здание.

Прибывшие на место происшествия специалисты взрывотехнической службы полиции опасных веществ или устройств не обнаружили.

"Шутник" был задержан. Сейчас с ним следственные действия в рамках уголовного производства по ч.1 ст.259 УК Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", – отметил вр.и.о. начальника Малиновского отдела полиции Одессы Виктор Герасименко.

В случае доказательcтва вины хулигану грозит тюремный срок до шести лет.

Как сообщалось, в Киеве неизвестные "заминировали" четыре жилых дома.

Также мы сообщали, что волна "минирований" захлестнула сегодня три областных центра в Украине.Сообщения об угрозах взрыва поступили в Харькове, Одессе и Житомире.

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Тег Одесса, больница, полиция, минирование

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