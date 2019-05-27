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Волна "минирований" в Украине: под прицелом оказались школы и вузы

27 мая, 11:54

Полицейские Харькова, Одессы и Житомира получили сообщения о взрывчатке

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

В нескольких городах Украины утром 27 мая полицейские получили сообщения о взрывчатке, заложенной в вузах и школах Харькова, Одессы и Житомира.

Так, на электронную почту копов в Харькове пришло сообщение о взрывчатке в корпусе Харьковского национального университета радиоэлектроники, расположенного на проспекте Науки.

Как рассказали в пресс-службе вуза, были эвакуированы преподаватели и студенты одного из корпусов. В областной полиции пока не комментируют данные о минировании.

Позже стало известно, что полицейские искали бомбу, заложенную еще в одном вузе. По данным стражей порядка, поступило сообщение о взрывчатке, якобы заложенной в университете имени Бекетова.

Взрывотехники и следственно-оперативная группа выехали на место и эвакуировали студентов и сотрудников учреждения. После этого началась проверка помещений и прилегающей территории.

А в Одессе на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве, заложенном в одной из школ Приморского района. Взрывотехники и кинологи проверяли здание и прилегающую территорию.

Кроме того, информацию об аналогичной угрозе проверяли полицейские и в Житомире – там "заминировали" несколько учебных заведений: около 8:35 копы получили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра.

По указанным адресам немедленно выехали следственно-оперативные группы и работники взрывотехнической службы. Они перекрыли доступ к потенциально опасным территориям, а патрульные обеспечивали безопасность движения.

Тем временем, в Киеве продолжают "минировать" общественные заведения. В соцсетях сообщалось, что были "заминированы" Киевская городская клиническая больница № 7 и родильный дом № 4. Из медицинских учреждений экстренно были эвакуированы люди. Например, тяжелобольные и пациенты после операции прямо на кроватях ждали, пока минеры проверят здание больницы.

Добавим, недавно в Днепре и Кривом Роге полицейские искали бомбы в ресторанах, отеле и кинотеатре. Мы также сообщали, что в Днепре за два дня лже-минеры сообщили о "бомбах" в 46 городских зданиях.

Кроме того, в Днепре мужчина может провести до шести лет за решеткой за 1700 гривен наживы. Такое наказание грозит местному жителю, который сообщил о минировании хозяйственного апелляционного суда. Деньги за сообщение он получил от знакомого: на часть средств приобрел старенький мобильный и сим-карту, а остальные – оставил себе. И исполнителя, и заказчика ложного минирования уже задержали.


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Тег Одесса, Харьков, Житомир, взрывчатка, минирование, минер

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