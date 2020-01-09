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В Одессе зафиксировано загрязнение воздуха: где тяжело дышать

9 января, 11:42

Служба экологического контроля получает жалобы от горожан

В Одессе на ряде улиц обнаружили загрязнения воздуха. Служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан, сообщили на официальном сайте города.

В частности, незначительные превышения концентраций оксида углерода, озона, сероводорода, аммиака, диоксида азота, диоксида серы и пыли зафиксировали на:

  • железнодорожном вокзале, Автовокзале, ул. М. Грушевского;
  • ул. Химическая;
  • 2-я Застава;
  • просп. Небесной Сотни;
  • ул. Инглези;
  • Объездной дороге;
  • Ивановском путепроводе.

"В прибрежной и парковой зонах города мониторинг показал минимальное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", – рассказали в департаменте экологии и отметили, что служба экологического контроля уже отработала 10 жалоб от горожан.

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Ранее мы сообщали, что в Украине был зафиксирован повышенный уровень угарного газа в воздухе.

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Фото: www.radiosvoboda.org

Также была названа причина смога в Киеве.

Кроме того, мы писали, что туман и смог, которые несколько дней испытывали на прочность легкие и глаза киевлян, стали поводом для шуток горожан.

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Одесса улица загрязнение воздух

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