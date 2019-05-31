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В Одесском аэропорту выявлена незаконная слежка

31 мая, 09:25

Запись велась даже в зале для дипломатов

Фото: travelukr.com
Фото: travelukr.com.

Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.

Об этом сообщает сайт облпрокуратуры.

Сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники в аэропорту, по данным следствия, могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.

Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, а также строительства новой взлетной полосы.

"Жучки", найденные в Одесском аэропорту. Фото облпрокуратуры.

Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.

По делу проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников фирмы.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве продолжается (ч.2 ст. 359 УК Украины).

Как сообщалось, на Форуме инноваций в Киеве была представлена новая техника в области военной разведки.

Также мы сообщали, что президент США обвинил агентов ФБР в госизмене.

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Тег Одесса, аэропорт, прокуратура, слежка

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