В Одесском аэропорту выявлена незаконная слежка
Запись велась даже в зале для дипломатов
Прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.
Об этом сообщает сайт облпрокуратуры.
Сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирование и обслуживания техники в аэропорту, по данным следствия, могли "записывать" всю внутреннюю служебную жизнь стратегического объекта инфраструктуры.
Фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, а также строительства новой взлетной полосы.
"Жучки", найденные в Одесском аэропорту. Фото облпрокуратуры.
Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.
По делу проведены обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников фирмы.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве продолжается (ч.2 ст. 359 УК Украины).
Как сообщалось, на Форуме инноваций в Киеве была представлена новая техника в области военной разведки.
Также мы сообщали, что президент США обвинил агентов ФБР в госизмене.
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