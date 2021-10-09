В одесском лагере "Молодая гвардия" снова вспышка COVID-19. В каком состоянии дети

В Одесской области еще один случай массового заражения детей в оздоровительном лагере – что говорят о вспышке

В одесском лагере вторая вспышка коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В одесском оздоровительном лагере "Молодая гвардия" второй раз зафиксировали вспышку коронавируса. Заболели уже восемь детей.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Новости Одесса".

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"По словам директора департамента здравохранения, ситуация находится под контролем. На данный момент известно о восьми заболевших детях, которые отдыхают в лагере", – говорится в публикации.

Сейчас пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Не первая вспышка в этом лагере

В середине августа в "Молодой гвардии" уже была вспышка ковида – тогда заболели 44 ребенка и трое вожатых. Четырех подростков госпитализировали в городскую больницу. Лагерь временно закрыли на карантин.

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Несмотря на карантин, родственников в центр пускали. По желанию, говорят в лагере, детей можно было забрать домой. И желающих немного.

В августе на территории лагеря работал лабораторный центр. Хотели даже госпиталь развернуть, но передумали. При необходимости детей доставляли сразу в больницу.