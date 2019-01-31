В одесской девятиэтажке женщина устроила свалку в своей квартире

В Одессе жильцы пожаловались на пенсионерку, которая устроила смрад и потопы

В одесской квартире женщина устроила свалку. Фото: Сегодня

В одесской девятиэтажке женщина устроила свалку в своей квартире //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/367/1c1/5c53671c1a5c2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/367/1c1/5c53671c1a5c2.png 2019-01-31T23:23:00+02:00 Одесса В Одессе жильцы пожаловались на пенсионерку, которая устроила смрад и потопы

В одной из девятиэтажек Одессы жильцы жалуются на коммунальное бедствие – пенсионерка устроила свалку, из-за которой возникает смрад, постоянно происходят потопы и завелись тараканы.

По словам жильцов, они годами оббивают пороги чиновничьих кабинетов, обращаются в полицию и санитарные службы, однако без результатов.

"Люди мучаются – и запах, и насекомые, а летом вообще невозможно зайти. Я захожу вот так обычно", – рассказала одесситка Елена Добровольская.

В подъезде стоит нестерпимый смрад, который сильнее всего чувствуется возле этой квартиры. А из-под дверей квартиры выползают тараканы. Люди устали от грязи и вони, вызывали санслужбу, полицию и спасателей, но дверей хозяйка никому не открывает.

"Она – рыдала, я уберу, я уберу, каждый раз истерика, вчера то же самое. Не открывает двери. И милиции, и полиции, и санчасти не открыла", – заявила одесситка Ирина Кузнецова.

В квартире нет ни электричества, ни газа, а канализация забита. Есть вода, постоянно течет, потому что кран неисправен. Ежедневно в восемь утра пенсионерка выносит во двор по 15 ведер воды, а что не вынесла, говорят, течет на головы соседям снизу.

"Постоянно топит нас, утром выходишь в туалет, а у тебя с потолка течет водичка. Постоянно эта вода, она ее носит ведрами. У нас уже сосед снизу на нас говорит – вы меня топите. Мокрые полы и с потолка", – сообщила одесситка Инна Моняхина.

Соседи написали коллективную жалобу в РГА, а чиновники оштрафовали хозяйку квартиры, но только на 50 гривен. Она его заплатила, но в комнатах не убирала. А на днях коммунальщики составили новое предписание с требованием вынести мусор.

"Все, что мы можем сделать, это выписать предписание, она обязана на него отреагировать, если не реагирует – ну тут мы бессильны. Потому что это частная собственность", – рассказал Сергей Частник, мастер участка коммунального предприятия "Фонтанский".

А саму хозяйку съемочная группа "Сегодня" застала, когда та выносила старые трубы с квартиры. Она отрицает, что собирает отходы, мол, соседи наговаривают. Коммуникации поладить хочет, вот только жалуется, что службы отказываются ей помочь.

"Сантехника у меня сгнила, ванная забитая, и поломанный кран – он течет, мои перевязки не держат, сантехники ко мне не идут, ходила в ЖЭК, пожалейте хоть воду. Это катастрофа, они соглашаются, но не в какой раз не приходили. Мусор я не скапливаю, но вот, видите, железка, я ее вынесу. – А запах? – А потому, что 15 ведер вы вынесете, какой от вас будет запах каждый день", – рассказала она.

Однако пустить в квартиру съемочную группу женщина отказалась. По украинскому законодательству, никто не может вынудить хозяйку навести порядок в квартире, говорят юристы.

"На самом деле особо эффективных методов здесь нет. Потому что жилье у нас неприкосновенно по Конституции. Войти в эту квартиру никто без разрешения хозяйки или хозяина не может", – заявил юрист Юрий Каникаев.

Также он посоветовал требовать от хозяйки квартиры компенсации за ущерб, вот только соседи на возмещение даже не надеются и говорят, что сами приберут и отремонтируют коммуникации в ее квартире, лишь бы их пустили внутрь.

Напомним, ранее мы писали о том, как приключения львовского мусора продолжались в Черниговской области, а в Днепре разгорелся мусорный скандал.

Кроме того, стоит напомнить, что после отдыха туристов-"дикарей" на побережье Азовского моря на Федотовой косе в Запорожской области остались горы отходов.

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