В Одесской области за вымогательство будут судить следователя Нацполиции и местных депутатов

Сегодня, 14:40

Злоумышленники с угрозами вымогали у женщины 72 тысячи долларов США

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Одесской области исполняющего обязанности начальника следственного отдела Нацполиции в области, двоих местных депутатов и начальника одного из отделов облсовета будут судить за вымогательство 72 тысяч долларов США. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

Как отметил Лысенко, злоумышленники, действуя по предварительному сговору, угрожали повредить и уничтожить имущество потерпевшей и требовали от нее 72 тысяч долларов США, которые она получила от продажи земельного участка в курортном городке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области.

"Согласно санкции ч. 4 ст. 189 УК Украины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – отмечено в сообщении.

Напомним, в Одессе 22 мая сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры ликвидировали коррупционную схему, которая действовала в Шевченковском отделение полиции.

Ранее в Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции. Как выяснилось, капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.
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