Вымогал миллион гривен: в Донецкой области на взятке поймали влиятельного чиновника

Правоохранители задержали руководителя ГУ Гоструда в Донецкой области, который вымогал у директора предприятия миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Полицейские установили, что с середины июля 2018 начальник Главного управления Гоструда в Донецкой области, злоупотребляя своим служебным положением, осознавая противоправность своих действий и их правовые последствия, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного личного обогащения, требовал у директора предприятия неправомерную выгоду в размере одного миллиона гривен", – рассказали в полиции.

Мужчину задержали 16 августа после получения первой части взятки в размере 500 тысяч гривен. Задержанный требовал взятку за решение вопроса по уменьшению суммы начисленного штрафа и непроведение в дальнейшем проверок предприятия. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", – добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.