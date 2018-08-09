Чиновник требовал от жителя Днепра 1500 долларов за снятие ареста с квартиры

Сегодня, 21:08

В Днепропетровской области поймали на взятке работника юстиции

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В четверг, 9 августа, в Днепре во время получения взятки в размере $1500 задержали исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области.

Так, сотрудники облпрокуратуры совместно с представителями СБУ в рамках открытого уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины, разоблачили госслужащего, вымогавшего неправомерную выгоду.

"Указанное лицо требовало от жителя города $1500 за снятие ареста с принадлежащей последнему квартиры. В данный момент он задержан в рамках ст. 208 УК Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения", — рассказывают в облуправлении прокуратуры.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

Напомним, в Киеве сегодня погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы. 

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.
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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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