Чиновник требовал от жителя Днепра 1500 долларов за снятие ареста с квартиры

В четверг, 9 августа, в Днепре во время получения взятки в размере $1500 задержали исполнителя одного из отделов государственной исполнительной службы Главного управления юстиции в Днепропетровской области.

Так, сотрудники облпрокуратуры совместно с представителями СБУ в рамках открытого уголовного производства, начатого по ст. 368 УК Украины, разоблачили госслужащего, вымогавшего неправомерную выгоду.

"Указанное лицо требовало от жителя города $1500 за снятие ареста с принадлежащей последнему квартиры. В данный момент он задержан в рамках ст. 208 УК Украины. Решается вопрос о вручении ему подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения", — рассказывают в облуправлении прокуратуры.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

Напомним, в Киеве сегодня погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы.

Ранее СБУ разоблачила на взятке в тридцать тысяч долларов одного из заместителей председателя Переяслав-Хмельницкого городского совета и начальника отдела исполнительного комитета мэрии.