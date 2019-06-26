В Одесской области чиновники "увели" из порта "Южный" больше двух миллионов гривен
Представители администрации отправляли "соцвыплаты" на счета своих знакомых
В Одесской области Служба безопасности Украины раскрыла схему хищения денег государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный".
Как рассказали в пресс-службе СБУ, представители администрации госпредприятия вносили неправдивые данные в реестр о перечислении соцвыплат. В итоге деньги поступали на банковские карты их знакомых.
"Оперативники задокументировали, что в течение 2018−2019 годов чиновники перечислили в пользу "подставных" лиц почти 2,5 млн грн. Во время обысков по месту работы и проживания фигурантов дела правоохранители обнаружили документы, подтверждающие противоправную деятельность", – рассказали в СБУ.
Чиновникам уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса. На данный момент решается вопрос об их отстранении от должностей и избрания им меры пресечения.
"Сегодня" обратились в пресс-службу порта "Южный", где прокомментировать ситуацию нам пообещали позже.
Ранее мы сообщали, что депутаты одного из сельсоветов Одесской области организовали схему разворовывания бюджетных денег совместно с одним из коммунальных предприятий.
А на Закарпатье чиновники Госземагентства нанесли государству 5 миллионов убытков.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области чиновники "увели" из порта "Южный" больше двух миллионов гривен". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Во Львовской области химики "нагрели" бюджет на десять миллионов гривен
Также один из руководителей этого предприятия причастен к получению взяток
В Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов
Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США