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В Одесской области глава райсовета избил женщину-подчиненную

Сегодня, 15:48

Полиция расследует факт избиения, подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Одесской области глава райсовета избил женщину-подчиненную //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f75/af3/5c8f75af3cd24.jpg Одесса Полиция расследует факт избиения, подозреваемому грозит до трех лет тюрьмы

В Одесской области полиция начала расследование в отношении председателя районного совета Болграда, который нанес телесные повреждения женщине – занимающей должность главы одного из коммунальных предприятий. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел 19 марта в кабинете потерпевшей.

"Исполняющий обязанности руководителя коммунального предприятия обратилась с заявлением в полицию. Она сообщила, что чиновник органа местного самоуправления нецензурно высказывался в ее адрес, угрожал и толкнул в стену, в результате чего она ударилась головой", – говорится в сообщении.

Женщина обратилась за помощью к медикам и правоохранителям. Было открыто уголовное производство по статье "Умышленное нанесение легких телесных повреждений".

Позже стало известно, что потерпевшей оказалась и.о. руководителя коммунального предприятия "Управление капитального строительства". Она утверждает, что конфликт произошел из-за задолженности по заработной плате, и якобы поэтому она обратилась к своему руководителю, а тот "повел себя неадекватно и сильно ее толкнул, из-за чего она получила травму головы".

Напомним, ранее вооруженные разбойники совершили нападение на дом бизнесмена в Овидиопольском районе Одесской области: четверо злоумышленников в масках жестоко избили хозяина и отобрали у него крупную сумму.

А в пригороде Одессы грабитель проник в автомобиль на парковке у гипермаркета, не обращая внимания на ребенка, который в салоне машины дожидался родителей. Добычей преступника стали деньги и украшения на сумму в более чем миллион гривен.

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Тег избиение, одесская область, избил

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