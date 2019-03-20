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Избиение сотрудников полиции охраны в Кривом Роге: ГБР завело дело на полицейских

Сегодня, 12:29

Группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат

Избиение сотрудников полиции охраны в Кривом Роге: ГБР завело дело на полицейских Днепр Группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат

Следователи Госбюро расследований завели дело на должностных лиц Криворожского отдела полиции за сокрытие информации об избиении сотрудников полиции охраны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы ГБР Ольга Варченко.

Как сообщалось, 16 марта в Кривом Роге группа парней избила сотрудников полиции охраны и отобрала у них автомат – в ведомстве пытались скрыть инцидент.

"Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировано уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами Криворожского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области – факта умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей, по признакам преступления, предусмотренного ст.396 ч.1 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", – написала Варченко.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который опубликовал видео избиения сотрудников полиции охраны, уточнил, что среди нападавших был оперуполномоченный одного из отделов полиции города.

"Ну это не совсем "служебная проверка" как заявляют в пресс-службе управления Криворожской полиции. Особенно когда оперуполномоченный одного из райотделов был среди нападавших на сотрудников полиции охраны. Там никто задним числом не уволился еще? Вечером предоставлю больше информации, буду в эфире этой странице", – написал Колесник на своей странице в Facebook.

Напомним, в Днепропетровской области задержали опасных преступников.

Недавно в Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые напали и ограбили иностранца.

Также мы сообщали, что в Днепре правоохранители задержали опасного грабителя, который с ножом набросился на женщину

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Тег избиение, драка, охрана, инцидент, автомат, госбюро

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Источник:

Преступности.нет

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