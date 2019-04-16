В Одесской области из спецшколы исчезло 140 тонн угля

Сумма недостачи составила полмиллиона гривен

В Одесской области из спецшколы исчезло около 140 тонн угля – недостачу оценили в полмиллиона гривен. Перед судом предстанет заместитель директора – прокуратура подозревает его в служебной халатности, который три года не контролировал, сколько топлива привозили и сколько расходовали.

Нехватку угля в интернате обнаружили случайно – в классах было прохладно и в котлы решили добавить прошлогодний уголь другой марки, однако оказалось, что его нет.

"Я была в шоке, я своим глазам и ушам не верила, думала, это ошибка", – рассказала Галина Безугла, исполняющая обязанности директора Пищанской специальной общеобразовательной школы-интерната І‑ІІ уровней.

После проверки документов и инвентаризации выяснилось, что не хватает 142 тонны топлива на сумму в полмиллиона гривен. Заподозрили 36-летнего заместителя директора по хозяйству – Михаила Скрипника.

Полиция начала следствие, однако доказательств расхищения не нашли. В то же время, прокуратура подозревает Скрипника в халатности, мол, недоглядел.

"Сегодня" нашли заместителя директора интерната дома. За стареньким деревянным забором – его дом, он живет вместе с супругой, но общаться с прессой он категорически отказался.

В то время, когда пропал уголь, интернатом руководила Валентина Здражевская. Она утверждает, что к пропаже отношения не имеет. Когда обнаружили недостачу, она находилась в реанимации.

"Я же попала в аварию, 17 дней в реанимации, а потом два с половиной месяца в больнице, не вставая. Есть материально ответственное лицо, полностью нес ответственность, у него ключи были, принимал. Я лично никогда не ставили печать, ничего не подписывала, только после материально ответственного лица", – объяснила Валентина Здражевская, бывшая директриса интерната.

В прокуратуре пришли к выводу, что уголь исчез не за один день – его расхищали три года.

"Мы дальше продолжаем расследование материалов и исследуем весь путь, куда этот уголь потом девался, и кто за это еще был ответственен", – заявил Олег Жученко, прокурор Одесской области.

Заместителя директора на время расследования от исполнения обязанностей отстранили, а бывшая директриса пошла на повышение – она руководит инклюзивным образованием в районном совете. Стражи порядка утверждает, что на причастность к исчезновению угля будут проверять всех руководителей, которые отвечали на то время за отопление в интернате.

Напомним, ранее мы писали о том, что государственные шахты работают в убыток и не могут платить зарплаты работникам из-за высокой себестоимости добычи угля. Подробнее смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что один из крупнейших украинских инвесторов – компания ДТЭК – в прошлом году вложила около 5 млрд гривен в переоборудования шахт. Теперь шахтеры добывают больше угля и работают в лучших условиях.

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