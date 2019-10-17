В Одесской области на песчаном карьере нашли тело расстрелянного мужчины

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на территории песчаного карьера было найдено тело застреленного мужчины с пулевыми ранениями на спине.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, информацию об обнаружении трупа по телефону передали местные жители.

"В полицию поступило телефонное сообщение о том, что в песчаном карьере села Салаганы обнаружен труп местного жителя. При осмотре трупа было установлено, что на его туловище, преимущественно на спине, имеются множественные ранения овальной формы от дроби охотничьего ружья, других телесных повреждений не обнаружено", – отметили копы.

По предварительным данным, причиной смерти человека стали множественные ранения из огнестрельного оружия. Мужчина был одет в камуфлированную форму зеленого цвета, берцы черного цвета и белые перчатки.



В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина ушел из дома 12 октября, около 17 часов вечера. По предварительным данным медиков, смерть наступила в этот же день.

Напомним, в Киеве в воскресенье вечером на улице Дегтяревской застрелили мужчину, от полученных травм он скончался в больнице.

Ранее в Киеве на железнодорожном вокзале задержали жителя Черновицкой области, подозреваемого в убийстве своей матери и младшей сестры. Юноша, чтобы замести следы, покинул Буковину и отравился в столицу. Полиция разыскивала 20-летнего уроженца города Кицмань с 3 октября.После задержания он сразу же признался в совершении двойного убийства. Во время личного обыска у него изъяли нож.

Напомним, недавно в городе Кицмань Черновицкой области произошло двойное убийство. Полиция обнаружила изуродованные тела с порезами и синяками – 40-летней женщины и ее восьмилетней дочери. Их нашли в колодце во дворе, где проживала семья.

​

Видео: Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что преступлений в Украине стало меньше, но тяжесть их увеличилась. Проанализировав статистику ГПУ, мы поняли, что выросло число изнасилований, а взятки исчисляются десятками миллионов гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram