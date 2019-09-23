В Одесской области объявлен траур по погибшим в жутком ДТП

Жертвами аварии стали девять человек

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В Одесской области объявлен траур в связи со смертельным ДТП на трассе между Новой Долиной и Прилиманским. Такое распоряжение опубликовали на официальном сайте облгосадминистрации.

На зданиях в регионе будут приспущены флаги Украины, а предприятиям, организациям и учреждениям рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, жуткое ДТП в Одесской области, в котором погибли девять человек, произошло по вине водителя фуры. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры", – говорится в сообщении.

После оказания медицинской помощи мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское, маршрутный автобус Mercedes направлялся в Одессу, а грузовик двигался во встречном направлении.

Происшествие было квалифицировано по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек". Из-за ДТП движение транспорта по дороге Одесса-Овидиополь было затруднено на протяжении практически всего дня.

Между тем очевидцы заявили, что все погибшие были пассажирами маршрутки, у которой от сильного удара снесло левую часть, и микроавтобус перевернулся.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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