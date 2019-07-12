В Одесской области полицейские "накрыли" нарколабораторию

Мужчина занимался изготовлением наркотиков у себя дома









В Белгороде-Днестровском мужчина изготавливал амфетамин в своем доме. Нарколабораторию копы закрыли, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Во время обысков в доме 42-летнего местного жителя нашли медицинское оборудование для изготовления наркотиков со следами порошка белого цвета, который напоминает амфетамин, порошок белого и желтого цвета, медицинский шприц с жидкостью бурого цвета.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Одесской области правоохранители ликвидировали наркопритон в арендованной квартире.

А в Киевской области молодая женщина устроила наркопритон в квартире. Полицейские во время обыска обнаружили не только рабочий "инвентарь", но и "гостей" под действием наркотиков.

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