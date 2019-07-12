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Изготавливали и продавали метамфетамин: в Днепре задержали банду наркодилеров

12 июля, 08:47

Ежемесячно преступники зарабатывали почти 700 тысяч гривен

В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность наркогруппировки, которая занималась производством и сбытом психотропов в крупных размерах. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банды входили трое местных жителей. Злоумышленники организовали нарколабораторию, где изготавливали метамфетамин. "Товар" сбывали через разветвленную сеть дилеров в городе и области. Ежемесячно преступники зарабатывали почти 700 тысяч гривен.

Во время обысков дома у фигурантов нашли нарколабораторию, метамфетамин, прекурсоры, каннабис, специальные устройства для взвешивания и фасовки психотропов, 12 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолеты марок "ТТ", "Браунинг", "Маузер", два охотничьих ружья, 600 патронов различного калибра, оборудование для переработки травматического оружия в боевое.

"Трех фигурантов производства задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуальному кодексу Украины и сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в СБУ.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег СБУ, наркотики, Днепр, группировка, банда, наркодиллер

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