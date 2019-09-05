В Одесской области произошло нападение на полицейского

В Одесской области полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из почтовых учреждений села Нерубайское. Для урегулирования конфликта на место прибыли сотрудники Усатовского отдела полиции.

На месте происшествия, в ответ на просьбу успокоится и разойтись, один из присутствующих бросил в голову полицейского металлическим балонным ключом. В результате инцидента полицейского с рубленым ранением головы доставили в медицинское учреждение.

"По указанным фактом было открыто уголовное производство. Правонарушителю сообщили о подозрении по статье "умышленное нанесение правоохранителю легких или средней тяжести телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей", – рассказал начальник Усатовского отделения полиции Игорь Панченко.

Санкции статьи предполагают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что двух человек задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения.

Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

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