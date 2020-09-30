В Одесской области пронесся большой смерч (видео)

В Одесской области очевидцы заметили большой смерч, который кружил в поле.
Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале.
"В Татарбунарском районе небольшой ветерок", – говорится в подписи к видео.
Ранее мы сообщали, что в Одессе мощный ливень затопил улицы и ломал деревья. В частности, старая большая акация рухнула на дорогу улицы Нежинской. К счастью, никто не пострадал.
Также напомним, ранее жители Запорожья заметили, как по городу кружил небольшой смерч. Воронка пронеслась у предприятия, затягивая в себя пыль и мелкий мусор. Она достигла высоты несколько метров.
Кроме того, не так давно мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского.
А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.
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