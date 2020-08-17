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В Одесской области пронесся смерч: стихия попала на видео

17 августа, 15:04

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Его наблюдали в поле

На трассе Одесса- Киев пронесся смерч. Необычное для Украины явление очевидцы засняли на видео в Одесской области.

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На кадрах видно, что смерч образовался в поле. В подписи к видео указано, что его наблюдали вблизи села Алтестово Беляевского района.

Видео: Telegram/Х Одесса

Отметим, что за последний месяц смерч стал нередким явлением в Украине. Так, в начале июля смерч пронесся в селе Васютинцы Чернобаевского района Черкасской области.

А в Николаевской области смерч появился над морем в районе курортного поселка Рыбаковка. По словам метеорологов, чаще всего смерчи образуются в результате столкновения теплого воздуха, насыщенного водяным паром, с холодными сухими потоками.

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Также ранее мы сообщали, что над Одесской областью пронеслись два смерча. Жители дважды за день наблюдали грозное явление природы и выкладывали видео в YouTube. Необычное природное явление заметили жители Приморского – они два раза фиксировали смерчи. Нанесли ли они какой-то вред, не сообщается.

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Кроме того, на Донбассе пронесся смерч и обрушилась гроза с градом. Мощный ураган кружил мусор и двигал авто.

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видео стихия одесская область смерч очевидцы
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