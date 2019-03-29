Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку

Сегодня, 16:09

Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра

Фото: Pixabay
В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e26/2e6/5c9e262e6146a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e26/2e6/5c9e262e6146a.jpg Одесса Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра

В селе Армашевка Ширяевского района Одесской области осужденный, который содержится в Ширяевском исправительном центре №111 за разбой, жестоко избил и пытался сжечь живьем местную жительницу.

В данное исправительное учреждение мужчина 1988 года рождения поступил осенью прошлого года после вынесения приговора за совершение разбойного нападения. Режим этого учреждения предусматривает ограничение свободы – заключенным запрещено покидать определенную зону, но по территории населенного пункта при соблюдении некоторых условий им разрешено передвигаться.

В полиции сообщили, что изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра. На следующий день злоумышленник ворвался в дом к потерпевшей, сильно избил ее и поджог помещение. Женщина сумела доползти до выхода и позвать на помощь соседей, которые ее спасли.

В настоящее время она находится в районной больнице, куда была доставлена в состоянии средней тяжести.

Вчера мужчине было объявлено о подозрении. По данному факту открыто два уголовных производства: по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн. Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное. 

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ограбление, нападение, избиение, грабитель, покушение, пенсионерка

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дерзкое ограбление в Днепропетровской области: жертвой разбойников стала пенсионерка

Сегодня, 11:11

Преступникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы

Попросили воды и украли 10 тыс. грн.: в Днепропетровской области жестоко обманули старушку

Вчера, 19:14

Пострадавшей оказалась 89-летняя пенсионерка

Ограбил двух пенсионеров: в Никополе задержали дерзкого грабителя

Вчера, 15:54

Мужчине грозит от четырех до шести лет лишения свободы

В Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку

Вчера, 15:21

Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное

Алкоголизм, депрессия и анорексия дочери: драмы жизни Догилевой

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

Первый супруг Юлии Началовой прокомментировал ее смерть

Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Польша, прощай: очередная страна заманивает украинских заробитчан

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Анна Седокова рассказала о том, как боролась за дочь

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали