В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку

Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра

Фото: Pixabay

В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e26/2e6/5c9e262e6146a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e26/2e6/5c9e262e6146a.jpg 2019-03-29T16:09:03+02:00 Одесса Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра

В селе Армашевка Ширяевского района Одесской области осужденный, который содержится в Ширяевском исправительном центре №111 за разбой, жестоко избил и пытался сжечь живьем местную жительницу.

В данное исправительное учреждение мужчина 1988 года рождения поступил осенью прошлого года после вынесения приговора за совершение разбойного нападения. Режим этого учреждения предусматривает ограничение свободы – заключенным запрещено покидать определенную зону, но по территории населенного пункта при соблюдении некоторых условий им разрешено передвигаться.

В полиции сообщили, что изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра. На следующий день злоумышленник ворвался в дом к потерпевшей, сильно избил ее и поджог помещение. Женщина сумела доползти до выхода и позвать на помощь соседей, которые ее спасли.

В настоящее время она находится в районной больнице, куда была доставлена в состоянии средней тяжести.

Вчера мужчине было объявлено о подозрении. По данному факту открыто два уголовных производства: по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн. Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти.

Также мы писали, что в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.

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