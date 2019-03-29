В Одесской области рецидивист ограбил, избил и поджег пенсионерку
Изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра
В селе Армашевка Ширяевского района Одесской области осужденный, который содержится в Ширяевском исправительном центре №111 за разбой, жестоко избил и пытался сжечь живьем местную жительницу.
В данное исправительное учреждение мужчина 1988 года рождения поступил осенью прошлого года после вынесения приговора за совершение разбойного нападения. Режим этого учреждения предусматривает ограничение свободы – заключенным запрещено покидать определенную зону, но по территории населенного пункта при соблюдении некоторых условий им разрешено передвигаться.
В полиции сообщили, что изначально мужчина украл у пенсионерки 500 гривен, из-за чего она пожаловалась руководству исправительного центра. На следующий день злоумышленник ворвался в дом к потерпевшей, сильно избил ее и поджог помещение. Женщина сумела доползти до выхода и позвать на помощь соседей, которые ее спасли.
В настоящее время она находится в районной больнице, куда была доставлена в состоянии средней тяжести.
Вчера мужчине было объявлено о подозрении. По данному факту открыто два уголовных производства: по ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 15, ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, в Кривом Роге грабитель насмерть забил мужчину половником из-за тысячи грн. Сожительницу хозяина квартиры прибывшие на место медики смогли спасти.
Также мы писали, что в Киевской области мужчина из-за сахара жестоко убил пенсионерку. Убив старушку, мужчина остался в ее доме распивать спиртное.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина из мести поджег квартиру своей бывшей жены, в которой находилась женщина, ребенок и ее мать.
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