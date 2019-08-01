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В Одесской области столкнулись грузовики: погиб один из водителей

Сегодня, 12:44

Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Киев

В Одесской области столкнулись грузовики: погиб один из водителей Одесса Смертельное ДТП произошло на трассе Одесса-Киев

В Одесской области на трассе Одесса-Киев произошло жуткое ДТП – столкнулись два грузовики Renault Magnum. Один из водителей погиб на месте, сообщили в пресс-службе полиции региона.

Страшная авария случилась сегодня около 4:00 возле села Старые Маяки Ширяевского района. Как выяснилось, водитель одной из машин остановился на крайней правой полосе трассы из-за пробитого колеса. Мужчина, не включив световой аварийный сигнал и не выставив аварийный знак, начал менять колесо. В это время а мужчину и его автомобиль врезался грузовик, проезжавшей мимо.

От полученных травм пострадавший погиб на месте. Водителя второго грузовика госпитализировали.

"По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП грузовики одесская область столкновение одесса-киев погибший

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