В Днепре перевернулась маршрутка с пассажирами: появились фото "пьяного" ДТП 2019-08-01T09:56:00+03:00 Днепр Микроавтобус на скорости протаранил пьяный водитель иномарки

В Днепре иномарка, под управлением пьяного водителя, на большой скорости врезалась в маршрутку с 20 пассажирами в салоне. От удара микроавтобус перевернулся, сообщил на своей странице в Facebook сообщил глава Профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков города Михаил Тонконогий.

ДТП произошло сегодня около 7:00 на перекрестке Яворницкого и Вернадского. Там легковушка Hyundai Getz влетела в маршрутку №157А. После столкновения микроавтобус перевернулся на бок, а стекла авто разбились.

По словам Тонконогого, люди в маршрутке серьезно не пострадали, но получили ссадины, ушибы и царапины. А вот водителю легковушки повезло меньше – его госпитализировали в реанимацию.

"Пьяное тело на Hyundai Getz на скорости 130 км/ч протаранило автобус 157а маршрута. Автобус на боку. Тело с переломами позвоночника и других частей тела забрали в реанимацию", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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