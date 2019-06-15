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В Одесской области у женщины обнаружили свертки метадона на 50 тысяч гривен

15 июня, 06:00

Подозреваемую задержали на улице с "товаром"

Фото: Нацполиция

У местной жительницы города Южный изъяли около 120 свертков, наполненных метадоном. Общая стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного" рынка составляет почти 50 тысяч гривен, пишут в ГУНП Одесской области.

Правоохранители разоблачили ранее судимую 36-летнюю женщину с "товаром" на одной из улиц города. Женщина призналась, что в обнаруженных в нее свертках наркотическое средство метадон.

Изъятое направлено на экспертное исследование. Сейчас сотрудниками полиции устанавливают других лиц, причастных к совершению данного преступления.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертизы будет решаться вопрос о переквалификации начатого производства на ч. 3 ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины", – сообщила заместитель начальника следственного отдела Южненского отделения полиции Веретельник Наталья.

Напомним, ранее в Запорожской области правоохранители разоблачили нарколабораторию, в которой производили метадон почти в промышленных объемах. Как выяснилось, производство наркотиков наладил 33-летний житель Вольнянска в собственном дворе.


Кроме этого, Нацполиция разоблачила участников международной наркоорганизации и изъяла полтонны героина в Киеве. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина.

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Тег одесская область, метадон , задержали, наркотические средства

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Источник:

Нацполиция

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