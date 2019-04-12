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В Одесской области во дворе жилого дома прогремел взрыв

Сегодня, 11:40

Граната взорвалась на расстоянии нескольких метров от забора

В Рени во дворе частного жилого дома взорвалась граната. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

О взрыве копам сегодня в 2:00 сообщила местная жительница. По словам женщины, ночью она услышала грохот, похожий на взрыв. Приехавшие на место следователи, взрывотехники и кинологи обнаружили во дворе, на расстоянии нескольких метров от забора, следы взрыва.

По предварительным выводам специалистов, во дворе взорвалась граната РГД-5. Изъятые с места происшествия осколки, спусковой рычаг и кольцо с чекой направили на экспертизу.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к ней лица", -рассказали в полиции.

Ранее мы писали, что в Черновцах во дворе частного дома взорвалась граната. В результате взрыва никто из людей не пострадал.

Также мы писали о том, что в Чугуеве возле придорожного кафе взорвалась граната. Взрывом были повреждены два автомобиля, обошлось без пострадавших.


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Тег взрыв, граната, Рени, двор, одесская область, жилой дом

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