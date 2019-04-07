Житель Ужгорода пытался на улице продать гранатомет
В ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1
В Закарпатской области разоблачили жителя Ужгорода, который пытался продать боеприпасы.
"35-летний мужчина попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет. Также, в ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1", – сообщают в прокуратуре.
Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы. Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.
Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.
В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Житель Ужгорода пытался на улице продать гранатомет". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Харьковом мужчина во время ссоры бросил в незнакомца гранату
Полиция открыла уголовное производство по статье "Покушение на убийство"
На Закарпатье задержали вооруженных рэкетиров: участницей банды была женщина
Вымогатели требовали у жительницы Ужгорода 30 тысяч долларов