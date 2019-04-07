Житель Ужгорода пытался на улице продать гранатомет

В ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1

Фото: пресс-служба прокуратуры

Житель Ужгорода пытался на улице продать гранатомет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/771/156/5ca7711564cbf.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/771/156/5ca7711564cbf.png 2019-04-07T07:12:00+03:00 Запад В ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1

В Закарпатской области разоблачили жителя Ужгорода, который пытался продать боеприпасы.

"35-летний мужчина попытался сбыть ручной противотанковый гранатомет. Также, в ходе обыска у мужчины изъяли гранату Ф-1", – сообщают в прокуратуре.

Изъятое оружие направлено на проведение соответствующей экспертизы. Сейчас продолжается проведение первоочередных следственных действий. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, недавно во Львове в подвальном помещении многоэтажного жилого дома полицейские обнаружили оружие и боеприпасы современного образца – гранату "РГД-5", запал к гранате, гранатомет, патрон калибра 7,62 мм и около 300 грамм пороха. Подвал принадлежит 24-летнему местному жителю.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия,боеприпасов и взрывчатых веществ.

В городе Ковель у 49-летнего местного жителя полицейские изъяли более 5 000 боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и огнестрельное оружие. Свой арсенал мужчина хранил в одном из гаражных массивов города.

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