Сделать стартовой
26,19
29,83
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области водитель ВАЗ пытался перевезти отару ворованных овец

26 июня, 10:26

В багажнике легковушки и прицепе находились 18 животных

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области полицейские задержали легковушку ВАЗ, в которой перевозили отару ворованных овец. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Автомобиль с наполненным животными багажником и прицепом остановили ночью в одном из населенных пунктов Измаильского района. Копы обратили на него внимание из-за выключенного ближнего света фар и замазанного грязью номерного знака.

Фото: ГУНП в Одесской области 

В легковушке, помимо водителя, находились двое пассажиров. Объяснить, откуда у них живность, мужчины не смогли. Всего они перевозили в легковушке 18 овец.

"Пока мы общались с мужчинами, которые оказались жителями Болградского района, получили информацию от местного фермера о том, что с его подсобного хозяйства был похищен скот. По факту кражи животных мы начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении данного преступления фигурантам. До избрания меры пресечения они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины", – рассказал и.о. начальника Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

За содеянное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напомним, не так давно в Одесской области безработный украл у соседа отару овец и отделался штрафом.

Также мы сообщали, что украинка получила два года тюрьмы за кражу "киндеров" из ТЦ Одессы. По словам обвиняемой, неизвестный положил ей в рюкзак 179 шоколадных яиц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег воры, одесская область, легковушка, овцы, отара

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области водитель ВАЗ пытался перевезти отару ворованных овец". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько в Украине коров, овец, свиней и коз: появились новые данные

16 июня, 06:06

Поголовье коров в стране уменьшилось, а число домашних птиц увеличилось

Спасение овец из "таможенного плена": завершение истории

14 апреля, 10:11

Три сотни овец прошлой осенью отправились в свое первое, а для большинства – последнее путешествие

В Одесской области безработный украл у соседа отару овец и отделался штрафом

18 апреля, 15:31

Мужчина погрузил 10 голов в прицеп своего автомобиля "ЗАЗ"

Овцы, пережившие "таможенный плен", дали первое потомство

18 декабря 2018, 18:04

У двух самок из отары появились пятеро ягнят

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Это поражение, россияне уходят

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Украинская ответочка России

Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица

Способ моментально улучшить настроение рассказали психологи

Самые красивые спортсменки мира: итальянская версия

Кейт Миддлтон одела сына в наряд 33-летней давности.

Известна сумма, которую "Ливерпуль" заработал за победу в ЛЧ

Ученые нашли древние поселения в Северном море

Портативные колонки на Kasta уже со скидкой 50%

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

Вчера, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

"Идет борьба разных групп во власти": интервью с грузинским политологом о протестах в Тбилиси

24 июня, 07:51

По словам Гелы Васадзе, власть в Грузии идет на непринципиальные уступки протестующим

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

24 июня, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

24 июня, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Что на самом деле произошло с Мосийчуком в телеэфире

Как изменились требования к трудовому стажу

Перед ним вставали на колени даже зеки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь