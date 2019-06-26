В Одесской области водитель ВАЗ пытался перевезти отару ворованных овец

В багажнике легковушки и прицепе находились 18 животных

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области полицейские задержали легковушку ВАЗ, в которой перевозили отару ворованных овец. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Автомобиль с наполненным животными багажником и прицепом остановили ночью в одном из населенных пунктов Измаильского района. Копы обратили на него внимание из-за выключенного ближнего света фар и замазанного грязью номерного знака.

Фото: ГУНП в Одесской области

В легковушке, помимо водителя, находились двое пассажиров. Объяснить, откуда у них живность, мужчины не смогли. Всего они перевозили в легковушке 18 овец.

"Пока мы общались с мужчинами, которые оказались жителями Болградского района, получили информацию от местного фермера о том, что с его подсобного хозяйства был похищен скот. По факту кражи животных мы начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении данного преступления фигурантам. До избрания меры пресечения они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины", – рассказал и.о. начальника Измаильского отдела полиции Сергей Зайков.

За содеянное мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Напомним, не так давно в Одесской области безработный украл у соседа отару овец и отделался штрафом.

Также мы сообщали, что украинка получила два года тюрьмы за кражу "киндеров" из ТЦ Одессы. По словам обвиняемой, неизвестный положил ей в рюкзак 179 шоколадных яиц.

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