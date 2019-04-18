В Одесской области безработный украл у соседа отару овец и отделался штрафом

Мужчина погрузил 10 голов в прицеп своего автомобиля "ЗАЗ"

Фото: Pixabay

Жителя пгт Доброслав Лиманского района признали виновным в краже 10 овец. Об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда Одесской области.

По данным следствия, 28 февраля 2019 года около 20:00 мужчина решил украсть у своего односельчанина отару овец. 10 голов он погрузил в прицеп своего автомобиля ЗАЗ и скрылся с места преступления. Таким образом он нанес скотоводу 5 тысяч гривен ущерба.

В суде мужчина признался в содеянном. Суд обязал его выплатить 850 грн штрафа за кражу, а овец вернули хозяину.

Отметим, согласно документу, подсудимый – уроженец Березовки, женат, ранее не судимый, безработный.

Ранее украинка получила два года тюрьмы за кражу "киндеров" из ТЦ Одессы. По словам обвиняемой, неизвестный положил ей в рюкзак 179 шоколадных яиц.

Также мы писали, что в Киеве бариста украл кофемолку, деньги из кассы и 40 литров молока: в соцсетях шутят. Пользователи Фейсбук тут же принялись активно обсуждать произошедшее.

Напомним, в Украине уменьшилось количество краж на вокзалах. Копы заявили об удивительно низком числе зарегистрированных преступлений.

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