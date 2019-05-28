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В мэрии Одессы проходят обыски, есть задержанные – СМИ

28 мая, 14:19

Полиция и прокуратура проводят обыски в департаменте коммунальной собственности

Мэрия Одессы. Фото: uk.wikipedia.org
Мэрия Одессы. Фото: uk.wikipedia.org.

Сотрудники полиции и Генеральной прокуратуры проводят обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. Об этом сообщает "Думская".

Сообщается, что обыски идут на третьем этаже офиса муниципального департамента коммунальной собственности на улице Артиллерийской. По данным издания, следственные действия проводят сотрудники департамента защиты экономики Национальной полиции и Генеральной прокуратуры.

Пока неизвестно, в рамках какого уголовного дела правоохранители изымают документы. Также сообщается о задержании, однако в полиции пока не комментируют происходящее.

Обыски в мэрии Одессы. Фото: dumskaya.net

Напомним, в Одессе 15 мая прошли обыски в рабочем кабинете и по месте работы директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяны Марковой. Следственные действия проходили в рамках расследования уголовного производства о вымогательстве 50-тысячной взятки у общественной организации "Лавка мастеров". 

Ранее мы писали, что в Кривом Роге на взятке попался глава райсовета. Чиновник обещал директору фирмы заключить договор на сумму 122 тысячи гривен. За это просил 10 процентов "отката" от суммы. 

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Тег мэрия, обыск, чиновник, обыски

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