В Одесской области введен план "Сирена": ищут налетчика, ограбившего почту

В пригороде Одессы вооруженный ружьем мужчина напал на отделение почты. За несколько часов до этого на трассе неизвестный обстрелял Mitsubishi. Связанные ли эти два разбойных нападения – полиция выясняет.
Как разказали очевидцы, в отделение почты в поселке Нерубайском зашел мужчина, одетый в кроссовки, шорты, спортивную куртку и в маске. Мужчина угрожал оружием сотруднице отделения, потребовав у нее деньги из кассы. После того, как преступник получил желаемое, он исчез.
Работница сразу вызвала охрану и полицию. Почтовое отделение временно не работает.
"Сумма не большая, но сам факт нападения ужасающий. Заходит, стреляет, девочка открыла кассу и отдала деньги. На видео видно, что она нажала тревожную кнопку. Она очень напуганная", – рассказал руководитель отделений почты по Нерубайскому Олег Касенко.
Следственно-оперативная группа уже отработала место преступления, сейчас нападающего ищут. В полиции говорят: вероятно, на отделение почты напал тот же мужчина, который за несколько часов до этого расстрелял автомобиль у заправки на трассе Одесса Киев. К Нерубайскому, вероятно, он пришел пешком полями.
"В настоящее время проводятся следственные действия, отрабатывается несколько версий. В том числе и та, согласно которой оба преступления совершило одно и то же лицо. Проводятся розыскные мероприятия", – сообщил заместитель начальника Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин.
В обоих разбойных нападениях никто не пострадал. По области объявлен план "Сирена".
Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.
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