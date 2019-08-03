Полиция подозревает, что незадолго до нападения этот же преступник обстрелял на трассе автомобиль

В Одесской области введен план "Сирена": ищут налетчика, ограбившего почту 2019-08-03T00:47:00+03:00 Одесса Полиция подозревает, что незадолго до нападения этот же преступник обстрелял на трассе автомобиль

В пригороде Одессы вооруженный ружьем мужчина напал на отделение почты. За несколько часов до этого на трассе неизвестный обстрелял Mitsubishi. Связанные ли эти два разбойных нападения – полиция выясняет.

Как разказали очевидцы, в отделение почты в поселке Нерубайском зашел мужчина, одетый в кроссовки, шорты, спортивную куртку и в маске. Мужчина угрожал оружием сотруднице отделения, потребовав у нее деньги из кассы. После того, как преступник получил желаемое, он исчез.

Работница сразу вызвала охрану и полицию. Почтовое отделение временно не работает.

"Сумма не большая, но сам факт нападения ужасающий. Заходит, стреляет, девочка открыла кассу и отдала деньги. На видео видно, что она нажала тревожную кнопку. Она очень напуганная", – рассказал руководитель отделений почты по Нерубайскому Олег Касенко.

Следственно-оперативная группа уже отработала место преступления, сейчас нападающего ищут. В полиции говорят: вероятно, на отделение почты напал тот же мужчина, который за несколько часов до этого расстрелял автомобиль у заправки на трассе Одесса Киев. К Нерубайскому, вероятно, он пришел пешком полями.

"В настоящее время проводятся следственные действия, отрабатывается несколько версий. В том числе и та, согласно которой оба преступления совершило одно и то же лицо. Проводятся розыскные мероприятия", – сообщил заместитель начальника Нацполиции в Одесской области Сергей Махотин.

В обоих разбойных нападениях никто не пострадал. По области объявлен план "Сирена".

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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