В Ровно арестовали иностранца, выкравшего более 200 тысяч гривен

Мужчина разбил стекло в грузовике MAN и забрал оттуда сумку с деньгами

Фото: Нацполиция

Следователи Ровенского отдела полиции арестовали 36-летнего иностранца за совершенный в областном центре грабеж. Ему сообщили о подозрении, а 21 июля, по ходатайству следователя, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

"Около восьми вечера 18 июля житель Ровно стал свидетелем того, как на улице Макарова неизвестный мужчина разбил стекло в грузовике MAN и забрал оттуда сумку. По ориентировке легковушку Renault Megane патрульные заметили на автодороге "Устилуг – Луцк – Ровно" и остановили в селе Бронники Ровенского района. За рулем находился 36-летний гражданин Грузии", – сообщают в полиции.

Кроме него, в салоне были еще двое мужчин-иностранцев. В ходе проверки патрульные обнаружили в транспортном средстве карманные ножи, газовые баллончики и денежные средства в сумме почти 224 тыс. гривен. Следователи сообщили 36-летнему иностранцу о подозрении.

Полицейские также установили, что грузовик припарковал недалеко от магазина 46-летний киевлянин, водитель-экспедитор, который на момент совершения преступления пошел в магазин.

Напомним, недавно во Львове правоохранители задержали серийного грабителя. 21-летний юноша грабил людей в отделениях банков.

Ранее сообщалось, что во Львове пока хозяева спали, грабитель принимал душ в их квартире. Мужчина влез через окно в квартиру на первом этаже, выгреб все продукты из холодильника и одежду из шкафа, сложил награбленное и пошел мыться.

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