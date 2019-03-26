В Одесской области задержан боевик ИГИЛ
Он успел получить украинский паспорт
Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины задержали на территории Одесской области иностранца, находившегося в международном розыске по подозрению в террористической деятельности.
Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идёт о гражданине одной из стран Средней Азии, который незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы укрыться от уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооружённых формирований террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта".
"С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту", — сообщает сайт спецслужбы.
К задержанному применили экстрадиционный арест на 40 суток.
Как сообщалось, украинские силовики разоблачили легализацию террористов в Украине через поддельные паспорта.
Кроме того, за годы войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов.
Между тем, из Сирии пытаются вернуться домой 75 украинских граждан.
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