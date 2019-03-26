В Одесской области задержан боевик ИГИЛ

Он успел получить украинский паспорт

Фото: СБУ.

В Одесской области задержан боевик ИГИЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9de/2a9/5c99de2a9e9a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9de/2a9/5c99de2a9e9a3.jpg 2019-03-26T09:58:00+02:00 Одесса Он успел получить украинский паспорт

Сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры Украины задержали на территории Одесской области иностранца, находившегося в международном розыске по подозрению в террористической деятельности.

Как сообщает пресс-центр СБУ, речь идёт о гражданине одной из стран Средней Азии, который незаконно прибыл на территорию Украины, чтобы укрыться от уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории Сирии в составе вооружённых формирований террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта".

"С целью легализации на территории Украины иностранец на основании поддельных документов незаконно получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу и ID-карту", — сообщает сайт спецслужбы.

К задержанному применили экстрадиционный арест на 40 суток.

Как сообщалось, украинские силовики разоблачили легализацию террористов в Украине через поддельные паспорта.

Кроме того, за годы войны с Россией СБУ сорвала более 230 терактов.

Между тем, из Сирии пытаются вернуться домой 75 украинских граждан.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области задержан боевик ИГИЛ". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.