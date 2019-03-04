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В Украине пытались легализовать террористов из России, воевавших в ИГИЛ (видео)

Сегодня, 17:22

Кроме россиян задержали и гражданина Украины, воевавшего на Донбассе за боевиков

Фото: скриншот
Фото: скриншот.
В Украине пытались легализовать террористов из России, воевавших в ИГИЛ (видео) //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d41/1f8/5c7d411f894e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d41/1f8/5c7d411f894e4.jpg Украина Кроме россиян задержали и гражданина Украины, воевавшего на Донбассе за боевиков

Украинские силовики разоблачили легализацию террористов в Украине через поддельные паспорта. На украинскую территорию пытались провезти боевиков из России. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что оперативники пограничного ведомства длительное время следили за лицами, причастными к незаконной схеме паспортами.

"Для направления в Украину лиц, прошедших через лагеря террористов, воевавших в рядах ИГИЛ в Сирии, и в незаконных вооруженных формированиях на востоке нашей страны, противоправные элементы пытались фальсифицировать паспортные документы граждан РФ. При этом боевиков подыскивали среди выходцев с Северного Кавказа и стран Средней Азии. Чтобы "незаметно" заслать в Украину боевика, его документы тщательно готовили и пытались заранее несколько раз "обкатать" по маршруту будущего движения через украинскую границу – как на западе, так и на востоке. Двух пособников этой схемы правоохранители задержали в Киеве в момент, когда те ждали передачу им нескольких паспортов для иностранцев. Задержанные оказались гражданами России и Украины", -говорится сообщении.

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Позже в поддельные паспорта должны были быть проставлены датоштампы о пересечении государственной границы Украины в различных пунктах пропуска, чтобы усыпить бдительность пограничников в пунктах пропуска, якобы лицо уже пересекало неоднократно границу.

"Как выяснили оперативники Госпогранслужбы один из паспортов оформлен на гражданина РФ, который находится в международном розыске как боевик ИГИЛ. Некоторые другие документы касались лиц, причастных к тяжким преступлениям. Также задержан пособник, гражданин Украины, который несколько лет назад задерживался полицией Херсонской области за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – рассказали силовики.

Задержанных передали полиции, осуществляется их дальнейшая проверка на предмет террористической деятельности.

Отметим, что подобная схема уже не первый раз прорабатывается в Украине. Так, например, марте 2018 года в Киеве преступная группа изготавливала паспорта боевикам для "легализации" в ЕС. Во время обысков по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили оборудование и оргтехнику для изготовления фейковых документов.

А в июне прошлого того же года СБУ раскрыла механизм легализации террористов в Украине. Оперативникам удалось выяснить, что выходец с Северного Кавказа, который находится в розыске по линии Интерпола, использовал частично подделанный украинский паспорт.

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Тег Россия, пограничники, террористы, паспорта, ИГИЛ

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