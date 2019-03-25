В Сирии 75 украинцев просят помочь вернуться домой – Чубаров
Из разрушенных городов на родину хотят вернуться 21 женщина и 54 малолетних ребенка
Находящиеся в тяжелых условиях в разрушенной войной Сирии 75 украинцев просят помощи по возвращению в Украину. Об этом сообщил в Facebook народный депутат и лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин – граждан Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину", – написал он.
Чубаров отметил, что речь идет о 21 женщине и 54 малолетних детях, находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.
"С целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны, Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины", – подчеркнул депутат.
В связи с отсутствием дипведомств Украины на сирийской территории, он призвал писать на его электронный адрес сообщения об украинцах, которым нужна помощь.
Напомним, ранее мы писали, что в Сирии числились, по меньшей мере, 300 наших соотечественников. Как рассказали нам в МИД, такие данные являются приблизительными, ведь по всей стране идет война, и посчитать точное количество украинцев там практически невозможно. Сайт "Сегодня" узнавал, как украинцев вывозят из Сирии и почему некоторые отказываются уезжать.
Отметим, что международная коалиция заявила о победе над террористами ИГИЛ на Ближнем Востоке. Однако ситуация все еще продолжает оставаться опасной. Так, например, сегодня мы писали, что в Сирии подорвалась на фугасе съемочная группа.
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