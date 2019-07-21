В Одессе и области "заминировали" семь избирательных участков

Сообщения о взрывчатке поступили из Беляевского района

После начала голосования на внеочередных выборах Верховной Рады в Одесской области поступило сообщение о минировании четырех избирательных участков, расположенных в Беляевском районе.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, предупреждение о взрывчатке объектов поступило в 11:45.

Для проверки информации на место были направлены следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Позже стало известно о "минировании" трех участков в областном центре - около 12:00 была заблокирована работа участков №№ 511107, 511108 и 51109, расположенных в школе №84 на проспекте Академика Глушко.

После того как взрывотехники проверили здание и прилегающую территорию и не обнаружили никаких опасных предметов, избирательный процесс возобновился.

Стоит добавить, что на избирательных участках региона дежурят более полутора тысяч бойцов Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС, на круглосуточном дежурстве находятся около 500 человек личного состава и более 130 единиц спецтехники.

Кроме того, дежурят 25 взрывотехников и девять единиц спецтехники – они готовы к выездам в случае выявления взрывоопасных веществ.

Отметим также, что всего на территории Одесской области находятся 1444 избирательных участка.

Мы писали уже, что во Львовской области в день выборов в Раду уже насчитали 12 случаев, когда избиратели пытались голосовать без паспорта. Чаще всего такое фиксировали в Яворовском, Старосамборском и Сокальском районах.

Кроме этого, наблюдатели Комитета избирателей сообщили о массовых нарушениях во время голосования на парламентских выборах в Украине и о низком уровне подготовки членов избирательных комиссий. По словам наблюдателей, в некоторых регионах они заметили ненадлежащее качество кабинок для голосования.

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