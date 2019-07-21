Выборы в Раду во Львовской области: нарушают даже священники

Люди голосуют без документов и по знакомству, подобную картину зафиксировали и в Хмельницкой области

Фото: опора

Во Львовской области в день выборов в Раду уже насчитали 12 случаев, когда избиратели пытались голосовать без паспорта. Чаще всего такое фиксировали в Яворовском, Старосамборском и Сокальском районах.

Так, в с. Передворье (участок № 461596) Яворовского района избирателю выдали бюллетень без соответствующего документа. Члены УИК свой поступок объяснили тем, что это родственница членов комиссии (для одного – свекровь, для другого – жена). Об этом сообщает oporaua.org.

Другой избиратель на этом же участке проголосовал по заграничному паспорту. Об обоих инцидентах сообщено в полицию. Члены комиссии больше не выдают бюллетени без документов.

Также две женщины пытались получить бюллетень без документов в с. Ольховец (участок № 460876) Перемышлянского района. По водительскому удостоверению избиратель хотел проголосовать в поселке Кулыкив (участок № 460491) Жовковский район. Без документа проголосовал и священник в с. Подгородцы (участок № 461153) Сколевского района.

Кроме этого, в Хмельницкой области, на избирательном участке №681305 в с. Корначовка Ярмолинецкого района женщине выдали бюллетень без паспорта. Она проголосовала, бросила бюллетень в урну и пошла домой.

"Выдача бюллетеня избирателю без предъявления паспорта может содержать признаки нарушения статьи 158-1 Уголовного кодекса Украины, карается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет", – добавляет "ОПОРА".

Ранее наблюдатели Комитета избирателей сообщили о массовых нарушениях во время голосования на парламентских выборах в Украине и о низком уровне подготовки членов избирательных комиссий.

Как сообщалось, в Ровно кандидат в нардепы выложил в сети фото своего бюллетеня.

Кроме того, в Житомирской области возле избирательного участка задержали вооруженных людей.

Напомним, на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидата: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о списках всех партий, которые пытаются попасть в Раду.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.

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