В Подольске похоронили умершего от COVID-19 врача: как прощались с медиком

В городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко. Об этом сообщает издание "Думская".
Попрощались с медиком во дворе городской больницы. На похороны допустили коллег умершего, но им пришлось соблюдать все меры предосторожности. Хоронили врача закрытом гробу. Людей к нему не подпускали и все присутствующие стояли на расстоянии друг от друга.
Кроме того, в самом Подольске ввели дополнительные противоэпидемические меры. В частности, на блокпостах на въездах в город теперь, кроме копов, дежурят военнослужащие Нацгвардии. А улицы города работники ГСЧС начали обрабвтывать с помощью мотоопрыскивателей.
На данный момент в городе коронавирусом заразились 37 человек, большинство из них – в городской больнице. Из-за этого медучреждение решили закрыть на двухнедельный карантин.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с тем, что COVID-19 продолжает активно распространяться.
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