В Подольске похоронили умершего от COVID-19 врача: как прощались с медиком

В городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко. Об этом сообщает издание "Думская".

Попрощались с медиком во дворе городской больницы. На похороны допустили коллег умершего, но им пришлось соблюдать все меры предосторожности. Хоронили врача закрытом гробу. Людей к нему не подпускали и все присутствующие стояли на расстоянии друг от друга.

Кроме того, в самом Подольске ввели дополнительные противоэпидемические меры. В частности, на блокпостах на въездах в город теперь, кроме копов, дежурят военнослужащие Нацгвардии. А улицы города работники ГСЧС начали обрабвтывать с помощью мотоопрыскивателей.

Реклама В тренде На Донбассе не утихает вражеский огонь: ВСУ понесли потери

На данный момент в городе коронавирусом заразились 37 человек, большинство из них – в городской больнице. Из-за этого медучреждение решили закрыть на двухнедельный карантин.

Ранее мы писали о том, что карантин в Украине, скорее всего, продлят в связи с тем, что COVID-19 продолжает активно распространяться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама