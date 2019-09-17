Годовщина пожара в одесской "Виктории": два года, десять дел и один условный срок

Пожар в лагере "Виктория" унес жизни троих детей. Фото: timer-odessa.net

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После трагического пожара в одесском детском лагере "Виктория" прошло два года. Напомним, в 2017-м в ночь на 16 сентября там вспыхнул один из деревянных корпусов. Огонь унес жизни троих девочек – Снежаны Арпентий, Софии Мазур и Анастасии Кулинич. Этим летом лагерь снова принимал на отдых детей.

Между тем, родители детей, выживших в ту страшную ночь, написали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Считаем, что два года – вполне достаточный срок для того, чтобы сделать выводы об эффективности расследования трагических последствий того страшного пожара. И выводы эти совсем неутешительны", – говорится в обращении.

"Следствие топчется на месте: в поле зрения правоохранительных органов так и не попал ни один чиновник, ответственный за строительство и введение в эксплуатацию деревянных корпусов, построенных с огромным количеством нарушений норм пожарной безопасности. До сих пор не допрошены имеющиеся свидетели в открытом деле о вероятном поджоге лагеря", – пожаловались родители.

Как рассказал "Сегодня" адвокат пострадавшей стороны Николай Стоянов, сейчас открыто более 10 дел, касающихся трагедии. Это, по его словам, приводит к тому, что один человек может проходить одновременно подозреваемым и свидетелем, но только по разным делам.

Для того чтобы получить целостную картину событий, дела необходимо объединить, считает наш собеседник. Правда, при объединении в одно производство процесс начнется заново.

"Я надеюсь на скорейшее завершение процесса, но обещать, что это будет скоро, не могу, хотя большую часть свидетелей уже опросили", – заявил Стоянов.

За минувших два года суд вынес лишь один приговор: еще в апреле 2018-го молодой воспитательнице Наталье Янчик, которая значилась в документах ответственной за пожарную безопасность, дали условный срок.

Экс-директор здравницы Петрос Саркисян до сих пор находится в СИЗО, поскольку слушание его дела пока еще продолжается.

"Дело близится к завершению. Думаю, в начале октября будет приговор", – поделился с "Сегодня" адвокат Саркисяна Константин Куницкий, прогнозируя, что вердикт служителей Фемиды наверняка будет обвинительным, но основываться он будет на статье о халатности, а не о нарушении требований пожарной безопасности.

По словам защитника, состав преступления по последней статье отсутствует. Куницкий считает, что Саркисян стал заложником ситуации, мол, легче наказать одного, чем искать всех виновных. Сейчас экс-директор из-за проблем со здоровьем постоянно находится в медпункте изолятора.

Ранее мы сообщали, что художественный руководитель, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

Ранее, 29 марта, Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искали для допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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