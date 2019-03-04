Возле буксира "Параллель" взяли анализ воды на нефтепродукты
Специалисты констатировали: концентрация нефтепродуктов ниже так называемого предела обнаружения
В воде на одесском пляже "Дельфин", где с осени стоит буксир "Параллель", не нашли чрезмерного количества нефтепродуктов. В пресс-службе администрации Одесского порта рассказали, что профильная лаборатория проверила воду непосредственно у буксира и в 300 метрах от него, чтобы сопоставить результаты.
В обоих случаях специалисты констатировали: концентрация нефтепродуктов ниже так называемого предела обнаружения.
"Отбор проб морской воды в районе причала №175 сотрудники Одесского филиала ГП "АМПУ" осуществили 13 февраля, то есть сразу после появления информации о якобы обнаруженных на поверхности воды признаках утечки масла", — пояснили в порту, добавив, что продолжают "визуальный мониторинг" воды у буксира.
Ранее мы писали, что одесские чиновники и правоохранители наконец решили судьбу буксира "Параллель", который прибило после крушения к одесскому пляжу "Дельфин" еще в ноябре. По одной из версий, до момента крушения буксир якобы тянул баржу с более чем 9 000 ящиками контрабандных сигарет. Правда, экипаж буксира этот факт отрицает.
Тем временем, буксир "Корец" и судно "Донбасс" вошли в состав ОС. Судна должны стать основой украинского флота в Азовском море.
Ранее в Азовском море прошли масштабные учения с кораблями, артиллерией и самолетами. В учениях были задействованы силы Госпогранслужбы и ВМС.
Также мы писали, что на вооружение Военно-морских сил Украины в 2019 году поступит еще один малый бронированный артиллерийский катер, а также два десантных катера "Кентавр". Об этом заявил заместитель начальника главного управления оборонного планирования Генштаба Вооруженных сил Украины Вячеслав Демьяненко.
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