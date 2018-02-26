Коммунальная катастрофа в Харькове: спасатели рассказали о ситуации

По состоянию на утро 26 февраля в Харькове теплоснабжения объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, сейчас постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.

"Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 15 – 18 градусов тепла. Развернуто 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ. В настоящее время обращения граждан в пункты обогрева не зарегистрированы", – рассказали спасатели.

Всего в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 80 человек и 22 единицы техники.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.