Коммунальная катастрофа в Харькове: спасатели рассказали о ситуации

Сегодня, 09:44

Десятки многоэтажек остаются без теплоснабжения


По состоянию на утро 26 февраля в Харькове теплоснабжения объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, сейчас постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.

"Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали. Температура в квартирах поддерживается на уровне 15 – 18 градусов тепла. Развернуто 10 пунктов обогрева, в том числе четыре стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ. В настоящее время обращения граждан в пункты обогрева не зарегистрированы", – рассказали спасатели.

Всего в проведении аварийно-восстановительных работ задействованы 80 человек и 22 единицы техники.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.
Харьков, теплоснабжение, катастрофа

Вы сейчас просматриваете новость "Коммунальная катастрофа в Харькове: спасатели рассказали о ситуации". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

фото из открытых источников

Власти обещают вернуть тепло харьковчанам к полудню понедельника

Вчера, 22:42

К полудню понедельника планируется восстановить теплоснабжение во всех жилых домах

Харьков

Фото: Facebook Геннадия Зубко

Авария на теплосетях в Харькове: без тепла остаются почти 100 объектов

Вчера, 18:20

Среди них – пять медучреждений, детские садики и школы
Загрузка...

Харьков

Фото: Pixabay

Прорывы на теплосетях в Харькове: дома и лечебные учреждения остаются без тепла

Вчера, 14:47

На медгородок планируют подать тепло в течение двух часов

Харьков

Фото: ГСЧС

Масштабная коммунальная авария в Харькове: без тепла остаются почти 130 объектов

Вчера, 14:19

Без отопления остались семь школ и детских садиков. Роддом отапливают тепловыми пушками

Харьков

Фото: Pixabay

В Харькове произошла коммунальная катастрофа

Вчера, 08:34

Без тепла остаются сотни объектов

Харьков

Фото: Facebook

Харьковчан порадуют теплолюбивые обитатели Африки

24 Февраля, 17:26

В региональном экопарке появилось очередное пополнение

Харьков

Фото: inform-ua.info

Смертельное ДТП под Харьковом: после столкновения авто наехало на пешехода

24 Февраля, 16:17

От полученных травм молодой парень скончался на месте

Харьков

Фото: Типичный Харьков

В Харькове поезда метро остановились на 40 минут

24 Февраля, 11:06

Движение было прервано на Салтовской линии
Загрузка...