Прорывы на теплосетях в Харькове: дома и лечебные учреждения остаются без тепла

Коммунальщики устраняют последний порыв на теплосетях в Харькове. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

По данным ведомства, на сетях в Немышлянском районе было четыре прорыва, сейчас ликвидируется последний. После устранения аварий начнется заполнение системы. Пока же дома, школы и больницы остаются без тепла.

"В двух районах города со вчерашнего дня, с 15:00, от отопления отключен 81 жилой дом (пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажки), три детских сада, пять школ и семь лечебных учреждений, среди них – пять стационарных, в том числе дом ребенка и областная травматология", – рассказал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

С момента аварии во всех лечебных учреждениях тепло подают с помощью электронагревателей и тепловых пушек. Возобновить теплоснабжение в медгородке планируют в течение двух часов.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.



До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.



23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.



