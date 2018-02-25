Прорывы на теплосетях в Харькове: дома и лечебные учреждения остаются без тепла
На медгородок планируют подать тепло в течение двух часов
Коммунальщики устраняют последний порыв на теплосетях в Харькове. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.
По данным ведомства, на сетях в Немышлянском районе было четыре прорыва, сейчас ликвидируется последний. После устранения аварий начнется заполнение системы. Пока же дома, школы и больницы остаются без тепла.
"В двух районах города со вчерашнего дня, с 15:00, от отопления отключен 81 жилой дом (пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажки), три детских сада, пять школ и семь лечебных учреждений, среди них – пять стационарных, в том числе дом ребенка и областная травматология", – рассказал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.
С момента аварии во всех лечебных учреждениях тепло подают с помощью электронагревателей и тепловых пушек. Возобновить теплоснабжение в медгородке планируют в течение двух часов.
Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.
До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.
23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.
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